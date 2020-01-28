Новую монету в 200 тенге выпустили в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлеными секторами.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Казахстана, по окружности — надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY, обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты — надпись «2020», обозначающая год чеканки.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части — надпись «200», обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В нижней части монеты — надпись TEŃGE.