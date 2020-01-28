Цифра дня. 563,6 тысячи человек получают государственные пособия в Кыргызстане

В Кыргызстане государственные пособия получают 563 тысячи 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк» нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, получают 308 тысяч 700 человек. Средний размер пособия в 2019 году составил 871,2 сома.

Социальное пособие, выплачиваемое лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, получают 93 тысячи 100 человек. Его средний размер — 3 тысячи 29,9 сома.

Единовременное пособие при рождении ребенка «балага сүйүнчү» получили 161 тысяча 800 человек.

На выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета потрачено 7 миллиардов 530,5 миллиона сомов.