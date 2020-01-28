Кыргызстанцы споют в Москве в Международный день русского романса

В Государственном Кремлевском дворце 1 февраля состоится концерт, посвященный Международному дню русского романса. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По их данным, выступят лауреаты международного конкурса «Романсиада» разных лет из 20 стран мира.

Кыргызстан представят студент Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Жанарбай уулу Миран, который является победителем «Среднеазиатской Романсиады» 2019 года, и обладатель Гран-при «Кыргызской Романсиады» 2018-го, студент Российской академии музыки имени Гнесиных Тимур Кожобеков.

Автор и ведущая программы — заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская.