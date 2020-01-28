ГКНБ хочет ужесточить наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом

Государственный комитет национальной безопасности предлагает ужесточить наказание для кыргызстанцев, принимавших участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств или проходивших спецподготовку в лагерях террористов. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке обосновании, по новой редакции это преступление относится к разряду менее тяжких и наказывается лишением свободы на 2,5-5 лет. Кроме того, по ней может применяться условно-досрочное освобождение, пробационный надзор без изоляции и лишения свободы, что позволит лицу, прошедшему террористическую подготовку за рубежом, оставаться на свободе и реализовать преступный умысел.

В старой же редакции кодекса это преступление относилось к категории тяжких. В ГКНБ отмечают, что эта статья схожа со статьей «Наемничество», за нарушение которой предусмотрено более строгое наказание из-за особой тяжести преступления.

«Участие гражданина КР в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки за пределами КР представляет не меньшую, а то и большую опасность для национальной безопасности КР, чем наемничество. Это связано с тем, что наемник воюет ради материального вознаграждения, в то время как участники вооруженных конфликтов имеют прямые либо косвенные планы по совершению актов терроризма на территории других стран и/или, в частности на территории КР из-за непризнания основ существующего конституционного строя КР. Что подтверждается имеющимися материалами о радикальных идеологиях запрещенных на территории КР террористических организаций («Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра», «Жаннат ошиглари», «Джамаат Таухид ва Джиход», «Катиба имам аль-Бухари», «Союз исламского джихада», «Исламское движение Узбекистана» и другие)», — говорится в документе.

В ведомстве считают, что если не ужесточить наказание, то люди, прошедшие террористическую подготовку, смогут возвращаться в КР, используя возможность применения пробационного надзора как менее тяжкого преступления.

В то время как усиление уголовной ответственности будет выступать сдерживающим фактором выезда и участия граждан КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств или прохождения террористической подготовки.

Законопроектом предлагается наказывать за участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства лишением свободы сроком от 5 до 7,5 года.