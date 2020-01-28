Семейное насилие. История осужденной Валентины, которую жестоко бил сожитель

О вопиющих случаях домашнего насилия, которые произошли в начале января, стали уже забывать. Вспомнят, когда произойдет еще одна трагедия — жестоко забьют насмерть очередную женщину, долго терпевшую насилие в семье. Общество поохает, повозмущается и опять забудет. А число жертв меньше не станет.
На прошлой неделе в Баткене нашли без вести пропавшую местную жительницу. Выяснилось, что женщина сбежала из дома после очередного скандала с избиением. Ее нашли, она скрывалась у родственников. По факту началось разбирательство, назначены экспертизы. Еще неизвестно, понесет ли наказание супруг пострадавшей.
Не надеясь на защиту милиции, женщины вынуждены бежать от мужей-тиранов, скрываться или идти на крайние меры.
Журналисты 24.kg выслушали соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.
Собеседницы согласились рассказать о том, что пережили и как продолжают бороться с системой.
Мы подготовили серию публикаций о женщинах, отбывающих уголовное наказание за убийство своих мужей или сожителей, о причинах, которые толкнули их на этот поступок, и о последствиях, уготованных им судебной системой страны.
Четыре года ада
Валентине (имя изменено. — Прим. 24.kg) 50 лет. Последние 4,5 года она отбывает наказание в женской колонии № 2. Она могла бы уже погибнуть или остаться инвалидом.
«В тот день вопрос именно так и стоял: или он меня убьет, или я его», — вспоминает женщина события 1 августа 2015-го.
«Постоянные ссоры, избиения. Он часто выпивал. Приходил домой буйный. Ревновал меня буквально ко всем — коллегам по работе, водителям такси. Я работала кассиром, заканчивала поздно, добраться до села на общественном транспорте уже возможности нет, приходилось ловить попутку или брать такси. И каждый раз Максим устраивал мне сцены ревности, выясняя, кто меня подвез, что у нас с водителем было... Уходишь на работу в нормальном настроении, возвращаешься — дома ад», — рассказывает собеседница.
Свидетелями постоянных скандалов и драк были и соседи, и друзья. Валентина несколько раз пыталась заявить в милицию.
Вызовы участкового ничего не давали. Говорили: это бытовая тема, разбирайтесь сами. И так изо дня в день, пока однажды не сдали нервы.Валентина, осужденная за убийство сожителя
В тот день Валентина как обычно вернулась с работы на попутке. Дома ждал пьяный и разъяренный Максим. Чтобы как-то смягчить ситуацию и избежать скандала, женщина предложила поужинать и еще немного выпить вместе.
Застолье обернулось поножовщиной
Однако диалога не получилось, беседа обернулась скандалом. Мужчина схватил сожительницу за шею и стал душить. «Он кричал: я тебя придушу и выкину с балкона. Не помню, как в руке оказался нож», — вспоминает Валентина.
Уже на следствии она узнала, что нанесла гражданскому мужу три ножевых ранения: следователь дал ознакомиться с заключением экспертов. Максим скончался на месте.
Сразу после ареста женщина попросила, чтобы врач зафиксировал побои. «Но меня даже толком не осмотрели. Я была в шоковом состоянии, не могла сказать, что именно у меня болит. Через неделю, когда сняла джинсы, у меня на ногах были огромные синяки и гематомы. Следователь это видел, однако зафиксировать отказался», — говорит осужденная.
В итоге мне вменили статью «Умышленное убийство», хотя тогда вопрос стоял — либо он меня, либо я. Он бы меня задушил или скинул с балкона, все к тому шло.Валентина, осужденная за убийство сожителя
Суд приговорил Валентину к 10 годам лишения свободы. Доводы о том, что она пыталась защититься, Фемида не учла.
Жалость наше все
Валентина знала Максима с детства. «Мы росли на одной улице. Потом он женился. От первого брака у него есть дочь. Он был женат 18 лет. Жену тоже бил. Она его и в милицию сдавала. По 15 суток отсидит и возвращается. Умолял простить, клялся, что больше не будет пить. Прощала. Через какое-то время все начиналось заново — пьянство, избиения. Однажды жена не выдержала и ушла», — рассказывает она.
Валентина, по ее словам, неоднократно уходила от сожителя, даже пробовала какое-то время жить как прежде. «Но он не оставлял меня в покое. Обычно женщин держат в браке дети. А мне было его жалко, ведь, когда протрезвеет, он неплохой. Плакал, умолял не бросать его, на колени вставал, говорил, что у него никого нет. Жалела я его», — признается собеседница.
Фактически хозяйство вела я, зарабатывала деньги тоже я, он только шабашил. Все, что зарабатывал, пропивал.Валентина, осужденная за убийство сожителя
Валентина отмечает, что женщины готовы терпеть многое, даже в ущерб себе.
Жизнь заново
На помилование или сокращение срока Валентина не надеется. Осужденным по тяжким статьям женщинам, говорит, на снисхождение рассчитывать не приходится. А в колонии таких, по ее словам, большинство.
«Почти 70 процентов женщин тут сидят за убийство мужа или сожителя. Человек 200 точно. Остальные за кражу, мошенничество и другие преступления, из них многие освободились, им пересмотрели сроки после вступления в силу новых кодексов», — подчеркивает Валентина.
По данным начальника ИК-2 Нургуль Жумакановой, из более чем 280 осужденных около 70 женщин сидят за убийство. Это каждая четвертая.
«Не вижу толка обжаловать приговор, потому что изначально дело расследовалось и рассматривалось без учета обстоятельств. Многие из нас писали жалобы. В итоге получили добавку к сроку. Нет ни одного случая, когда помиловали или хотя бы сократили срок женщине, которая, защищаясь, убила мужа или сожителя», — говорит осужденная.
Валентина ждет 2022 года: тогда она сможет подать прошение о переводе в колонию-поселение.
В тюрьме женщина освоила новую профессию — строителя. «Делаем ремонт в помещениях, где живем, и в комнатах для свиданий. Недавно отстроили почти новый пропускной пункт», — рассказывает она.
После освобождения начну жизнь заново. Там, на воле, меня уже ждут, даже работу предлагают.Валентина, осужденная за убийство сожителя
Это самооборона, а не убийство
В новом Уголовном кодексе, который вступил в силу в январе 2019-го, есть статья 49 «Необходимая оборона». Она гласит: не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности, имущества и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни и здоровья обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Другая статья — 132 «Убийство при превышении пределов необходимой обороны» УК КР — за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, предусматривает лишение свободы от двух лет шести месяцев до пяти лет.
Все собеседницы 24.kg приговорены на сроки от 10 лет и больше. Их осудили за умышленное преступление.
Суды во всех случаях проигнорировали показания самих обвиняемых, их родственников и заключения экспертиз об имеющихся побоях.
Судебная система в Кыргызстане, по словам юристов, не ставит своей целью разобраться в случившемся и вынести справедливый и законный приговор. Изучая дела, и не только о семейном насилии, складывается ощущение, что единственная цель служителей Фемиды — упечь человека надолго в тюрьму.
Карать нельзя помиловать
«Сама система построена таким образом. Суды с огромным нежеланием идут на смягчение приговора, — делится примерами из практики адвокат Назира Абдумуминова. — В основном суды оставляют предъявленное обвинение. Если обратите внимание на многие приговоры, они буквально слово в слово скопированы с обвинительного заключения следователя».
По ее словам, даже если суд переквалифицирует на более мягкую статью и назначает не слишком суровое наказание, прокуратура обжалует эти приговоры и добивается ужесточения. «Следствие тоже на поводу идет у прокуратуры, потому что надзорный орган просто не утвердит ему материалы. Получается замкнутый круг», — сетует юрист.
Если нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, надзорный орган требует, чтобы осудили по статье «Убийство».адвокат Назира Абдумуминова
«Есть такая негласная установка, и это очень сильно препятствует нам, адвокатам защиты, в нашей деятельности. Судья понимает, что прокурор обжалует и этот судебный акт будет отменен, поэтому выносит приговор по тяжкой статье», — отмечает она.
Адвокат защищает в суде женщину, которая убила своего супруга.
«Они были в браке больше 17 лет, у них взрослая дочь есть. Муж постоянно приходил домой в нетрезвом состоянии, оскорблял жену, избивал ее. Она терпела все это время. В тот роковой день он вернулся домой раньше, стал предъявлять претензии, что еще не готов ужин. Разгорелся скандал, он схватил нож. Кстати, это не первый случай, когда он угрожал ножом жене и детям. Между дерущимися родителями попыталась встать дочь. Опасаясь за ее жизнь, женщина выхватила нож... Дальнейшие свои действия она не помнит. У нее сработал материнский инстинкт. Уже со слов дочери установлено, что женщина нанесла одно ножевое ранение супругу, после чего девочка оттолкнула мать и та упала на диван», — рассказывает случай из своей практики юрист.
Супруг скончался. Женщине вменяют умышленное убийство. Адвокат еще на следствии подала ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы. «Мы хотим выявить, имело ли место состояние аффекта в момент совершения преступления. Следователь принял ходатайство, однако из-за текучки и большого количества дел он якобы забыл о нем и не назначил экспертизу. Мы в суде повторно подали прошение о проведении экспертизы», — сообщила Назира Абдумуминова.
По ее словам, в суде сын обвиняемой также дал показания, что отец постоянно пил, а будучи пьяным, избивал мать. Это подтвердили и другие свидетели, которые знают семью. «Такие обстоятельства суды учитывают, но крайне редко. Это зависит от профессионализма адвоката», — подчеркивает юрист.
У женщин, отбывающих наказание за убийство мужа или сожителя, зачастую денег на хорошего юриста нет. В судах их защищают государственные адвокаты, особого рвения они не проявляют.
Редакция 24.kg выражает благодарность руководству ГСИН и начальнику колонии № 2 Нургуль Жумакановой за помощь в подготовке материала.