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Общество

В Кыргызстане планируют изменить систему работы ЦОН

В Кыргызстане предлагают разделить обязанности между сотрудниками ЦОН и департамента регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС). Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

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По его словам, сейчас есть проблемы, препятствующие отлаженной работе ЦОН и повышению качества предоставления услуг населению. Поэтому схему работы предлагают изменить. За прием документов и консультации в ЦОН будут отвечать работники ГП «Инфоком» (руководитель и операторы ЦОН), а оформление и подтверждение будет производить специалист ДРНиАГС без контакта с заявителем (паспортисты, сотрудники ЗАГС).

«Сейчас операторы ГП «Инфоком» принимают население лишь по нескольким видам услуг по линии паспорта и ЗАГС. При этом специалисты департамента являются госслужащими и имеют больше полномочий. Поэтому работа этих сотрудников проводится в двух параллелях. Операторы бэк-офисов не будут контактировать с населением, а будут спокойно работать. Их не будут отвлекать разговорами и вопросами, как сейчас», — рассказал глава ГРС.

В марте планируем перестроить ЦОН, а в апреле в новом формате запустить в работу.

Алмаз Мамбетов

За вопросы безопасности будет отвечать Государственная регистрационная служба. Представитель ГП «Инфоком» отметил, что приобретаются криптографические ключи для шифрования, чтобы сохранить безопасность персональных данных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141791/
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