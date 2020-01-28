В парке имени Ататюрка установили 17 новых скамеек. Они переданы на баланс МП «Городские парки». Об этом сообщила пресс-служба Департамента городского хозяйства мэрии Бишкека.

В ведомстве отметили, что скамейки изготовлены в собственном цехе МП «Бишкексвет».

«Ранее мы оснастили Ореховую рощу 11 новыми современными фонарями, а неравнодушные горожане подарили парку 10 скамеек», — сказала пресс служба.

Напомним, с 2019 года парки имени Ататюрка, Победы, Панфилова, «Молодежный» и 125-летия Бишкека, а также Карагачевая, Ореховая и Березовая рощи находятся в ведении муниципального предприятия «Городские парки», которое возглавляет известный общественный активист Калича Умуралиева.

Как отмечается, на предприятии трудятся 89 человек, по штатному расписанию предусмотрено 110 сотрудников.