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Общество

В парке имени Ататюрка установили 17 новых скамеек

В парке имени Ататюрка установили 17 новых скамеек. Они переданы на баланс МП «Городские парки». Об этом сообщила пресс-служба Департамента городского хозяйства мэрии Бишкека.

В ведомстве отметили, что скамейки изготовлены в собственном цехе МП «Бишкексвет».

«Ранее мы оснастили Ореховую рощу 11 новыми современными фонарями, а неравнодушные горожане подарили парку 10 скамеек», — сказала пресс служба.

Напомним, с 2019 года парки имени Ататюрка, Победы, Панфилова, «Молодежный» и 125-летия Бишкека, а также Карагачевая, Ореховая и Березовая рощи находятся в ведении муниципального предприятия «Городские парки», которое возглавляет известный общественный активист Калича Умуралиева.

Как отмечается, на предприятии трудятся 89 человек, по штатному расписанию предусмотрено 110 сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141782/
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