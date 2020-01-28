Баткенцы хотят рассказать о приграничных проблемах. Им препятствуют

Жителям Баткена, где регулярно происходят приграничные конфликты, препятствуют в проведении пресс-конференции. Об этом журналистам сообщил представитель ОО «Чек ара» Гульжигит Исаков.

По его словам, уже второй пресс-центр отказался предоставить зал для проведения встречи с представителями СМИ.

«Несколько дней назад мы договорились с одним пресс-центром. Они согласились организовать встречу с журналистами бесплатно. Но в последний момент отказались, заявив, что у них планируется ремонт. Вчера мы договорились с пресс-центром «Супер медиа». Он дал анонс нашей пресс-конференции, однако сегодня утром мне сообщили, что у них технические неполадки и микрофоны не работают. На деле оказалось, что пресс-центр разослал во все редакции сообщение об отмене мероприятия. Мы считаем, что это давление на свободу слова и выражения мнения», — заявил Гульжигит Исаков.

Напомним, что в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт. Граждане Таджикистана закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане перекрыли трассу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков ее открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.