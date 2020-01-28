Хочешь стать кинозвездой? Актан Арым Кубат объявляет кастинг для нового фильма

Объявлен кастинг на новый фильм Актана Арым Кубата «Эсимде». Об этом сообщили в департаменте кинематографии Кыргызстана.
Для исполнения ролей требуются две женщины (кыргызки), трое мужчин (кыргызы, татарин или русский) и девочка пяти-семи лет (кыргызка).
Требование ко всем участникам кастинга: отличное владение кыргызским языком.
Опыт в кино необязателен.
Фотографии и контактную информацию присылайте на почту Kadam22@mail.ru или по WhatsАpp/Telegram 0553594868. Кандидатам на роль девочки дополнительно прислать короткое видео — исполнение песни/стихотворения/монолога.
Как рассказала 24.kg продюсер Алтынай Койчуманова, этот фильм о человеке, который потерял память и возвращается в родное село после долгих лет отсутствия. Вернуть память ему помогает сила любви.