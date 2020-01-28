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Общество

Новый вирус в Китае. Что интересует кыргызстанцев на горячей линии Минздрава

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Министерство здравоохранения Кыргызстана открыло горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Операторы рассказали 24.kg, с какими проблемами и вопросами обращаются граждане. Выяснилось, что звонки начали поступать после 15.00-16.00. Звонили в основном жители Бишкека. Из регионов звонки не поступали.

По словам диспетчеров, люди спрашивали, где можно получить прививки от коронавируса. «Этот вопрос задавали те, кто собирается на отдых в Таиланд, Малайзию. Сейчас как раз сезон. Мы рекомендуем пока воздержаться от поездок, ведь опасность заражения сохраняется. Звонят также молодые мамы, спрашивают, что делать, если у ребенка острые боли в животе или высокая температура. Горячую линию воспринимают как телефон инфекционной больницы», — пояснили в департаменте эпидемиологической службы.

Телефон, как подчеркнули в Минздраве, круглосуточно не работает. Операторы заступают на дежурство в 8.00 и работают до 20.00.

«Вчера мы сидели до 22.00, но после семи вечера никто не звонил», — сказали диспетчеры.

В  ведомстве рассказали, что в запасе есть 3,5 миллиона масок, шприцы и антибиотики. А на границе КР работают 170 эпидемиологов. Есть две национальные лаборатории по вирусологии, которые прошли международную аккредитацию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141770/
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