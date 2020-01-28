Вице-мэр отчитал глав городских служб за недостаточную борьбу с коррупцией

Руководители городских служб не заинтересованы в борьбе с коррупцией, о чем свидетельствуют поверхностные отчеты о проделанной работе. Об этом на плановом совещании в муниципалитете Бишкека сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

Он напомнил, что ранее возглавлял отдел по борьбе с коррупцией мэрии Бишкека.

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«Недавно ознакомился с отчетами руководителей служб и пришел к выводу, что за два года у вас ничего не изменилось. Вы как давали фиктивные отчеты, которые у вас делаются на уровне специалистов, так и продолжаете. Нет результатов. Пока не будет у вас, как у руководителей, заинтересованности в искоренении коррупции в вашем подразделении, подвижек не будет», — сказал он.

Азиз Алымкулов добавил, что у многих руководителей размытое понятие о коррупции.

«Они считают, что она обязательно связана с незаконными поборами и прочим. Это в том числе. Но коррупционные элементы могут содержаться и в НПА, по которым вы работаете», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что не стоит опасаться работать с правоохранительными органами.

«У многих стереотип, что они хотят только проверить. Но к этому стоит относиться как к юридической консультации, и если есть вопросы, обращаться. Там квалифицированные специалисты подскажут, где вы нарушаете закон», — отметил он.