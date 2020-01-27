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Общество

Землетрясение в Турции. Число погибших возросло до 40 человек

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции увеличилось до 40 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.
 
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Ранее сообщалось о 20 погибших и 1 тысяче 607 пострадавших. Спасатели извлекли из-под завалов в Элязыге сегодня утром тела двух погибших, еще один пока находится под завалами, разбор которых продолжается.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141735/
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