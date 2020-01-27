Землетрясение в Турции. Число погибших возросло до 40 человек

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Ранее сообщалось о 20 погибших и 1 тысяче 607 пострадавших. Спасатели извлекли из-под завалов в Элязыге сегодня утром тела двух погибших, еще один пока находится под завалами, разбор которых продолжается.