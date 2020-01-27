27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум Тал, Чалдыбар, Жерге Тал);

9.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель», «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 7-я), отрезки улиц Боконбаева, Ала-Арчинской, Махатмы Ганди, Московской, Бейшеналиевой, Манасчи Сагынбая, Токтогула;

9.30-18.00 — отрезки улиц Айни, 3-й линии, 2-й линии, Жунусалиева, переулок Сибирский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Чон Арык, 7-й линии, 6-й линии, 5-й линии, Шералиева;

10.00- 17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (улицы 9-я, 10-я);

10.00-14.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13, 16/2, 17/2, 24/2.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Карла Маркса, (улица 22-го партсъезда), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Маевка (улицы Школьная, Больничная), Константиновка, Луговое, Лебединовка (проспект Победы, улицы Мамыркалиева, Маяковского, Горького, Набережная), Восток (улица Береговая), Аламедин (улицы Набережная, Заречная);

Сокулукский РЭС

0.00-5.00 — село Военно-Антоновка;

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Западная, Советская, Школьная, Дзержинского, Шопокова), села Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина, тупик Степной), Шалта (улицы Ленина, Осмон, Шабданалы);

10.00-14.00 — села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Заречная, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный);

Кантский РЭС