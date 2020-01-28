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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 января днем без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 47 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок.

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум Тал, Чалдыбар, Жерге Тал);
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель», «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 7-я), отрезки улиц Боконбаева, Ала-Арчинской, Махатмы Ганди, Московской, Бейшеналиевой, Манасчи Сагынбая, Токтогула;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Айни, 3-й линии, 2-й линии, Жунусалиева, переулок Сибирский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Чон Арык, 7-й линии, 6-й линии, 5-й линии, Шералиева;

  • 10.00- 17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (улицы 9-я, 10-я);

  • 10.00-14.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13, 16/2, 17/2, 24/2.

У кого намечается той

Жапаркул Ташиев

Родился 28 января 1960 года в селе Жалпак-Таш Ошской области. Статс-секретарь Министерства образования и науки КР.

Асылбек Кадралиев

Родился 28 января 1982 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).

Памятные даты

Международный день защиты персональных данных

Этот праздник учрежден для того, чтобы пользователи Сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, определившим механизмы защиты права человека на неприкосновенность его личной жизни, а также представившим определение понятия «персональные данные».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Усуп Мукамбаев

Родился 28 января 1941 года в селе Джалголот Иссык-Кульской области.

Долгое время служил в Комитете государственной безопасности Киргизской ССР, пройдя путь от оперуполномоченного до первого заместителя председателя КГБ республики.

С 1991 по 1995 год возглавлял Министерство юстиции Кыргызстана, после чего ушел в политику, став в 1995-м депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша I созыва. В 1996-2000 годах — торага ЗС ЖК.

Умер 23 июня 2007-го.

Умер Герой Советского Союза Петр Колесников

Родился в 1922 году в селе Семеновка Иссык-Кульского района. Командир батареи СУ-85 1454-го самоходно-артиллерийского полка 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, старший лейтенант.

Его боевые подвиги Родина отметила орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды.

Умер от ран 28 января 1945-го.

27 февраля того же года за мужество, отвагу и геройство удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Имя Петра Федосеевича Колесникова носит средняя школа в селе Семеновка.

Умер художник Анатолий Арефьев

из интернета
Фото из интернета

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949 года — главным художником театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989-го в Днепропетровске. Похоронен в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141728/
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