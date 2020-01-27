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Общество

Нарколаборатория на дому. Опубликовано видео изъятия 450 килограммов марихуаны

В одном из домов по улице Алтымышова у жителя Бишкека обнаружили нарколабораторию и изъяли почти 450 килограммов каннабиса (психоактивное средство, получаемое из конопли) и галлюцигенных грибов. Видео находки выложили в Сеть.

По данным пресс-службы ГУВД столицы, все изъятые вещества и растения были упакованы, опечатаны на месте и взвешены. Вес вместе с упаковкой составил 438 килограммов. Назначена экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141687/
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