Большинство читателей 24.kg проголосовали бы за партию «Мекеним Кыргызстан»

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью, но общественность уже делает ставки и активно обсуждает будущий состав Жогорку Кенеша.

Подавляющее число участников полемики считает, что в седьмой созыв ЖК пройдут новички, патронируемые «Белым домом».

24.kg решило выяснить, если бы выборы в Жогорку Кенеш седьмого созыва состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого бы вы проголосовали?

По итогам опроса с большим отрывом лидирует партия «Мекеним Кыргызстан». За нее проголосовали 43 процента опрошенных, или 2 тысячи 443 человека. На втором месте по популярности оказался вариант «Другая партия» — 16 процентов голосов (969 человек).

Из партий, которые сейчас представлены в Жогорку Кенеше, в тройку лидеров попал только «Кыргызстан». За него проголосовали бы 11 процентов опрошенных, или 635 человек.

Меньше всего читатели оказали доверие партиям «Акшумкар», «Бир Бол» и «Республика — Ата-Журт». За них выступили по три процента опрошенных.

Фото 24.kg. Итоги голосования читателей

Напомним, что именно «Мекеним Кыргызстан» эксперты называют одним из претендентов на звание новой партии власти. В ней сконцентрировались представители строительного бизнеса республики. Фамилии основных учредителей партии широкой публике неизвестны. Однако если внимательно изучить базу данных Министерства юстиции, многие представители партии — предприниматели, которые так или иначе имеют бизнес-контакты с компаниями, аффилированными с известными в республике братьями Матраимовыми.