Об основных причинах увольнений бюджетников рассказали в Федерации профсоюзов

Каковы основные причины увольнений сотрудников в бюджетных организациях, 24.kg рассказала заместитель заведующего отделом правовой защиты трудящихся Федерации профсоюзов Кыргызстана Айнура Омурова.

По данным ФПК, сейчас обрабатываются данные за 2019 год. Предварительно лидирует в рейтинге ведомств по незаконным увольнениям Исторический музей. Его директор Кенешбек Алмакучуков уволил несколько сотрудников по статье. Как отметили в ФПК, в приказе указано, что сотрудники прогуливали, а один из уволенных получил выговор с занесением в личное дело.

Мы систематически в бюджетных организациях выявляем нарушения трудового законодательства. Айнура Омурова, юрист Федерации профсоюзов Кыргызстана

«Например, в 2018 году таковых было 1 тысяча 343. В 2019-м обработали сведения по 10 из 21 организации, но уже можно сказать, что существенного сокращения по нарушениям и незаконным увольнениям нет», — подчеркнула юрист.

В Федерации профсоюзов пояснили, что незаконно уволенные сотрудники не торопятся обращаться в суд. Процессы часто затягиваются, а уволенные находят другую работу и не заинтересованы в восстановлении на прежнем месте.

«В 70 процентах случаев нашим юристам удается доказать незаконность увольнения или факт нарушения трудовых прав», — отметила Айнура Оморова и добавила, что, несмотря на положительное решение суда, не более 20 процентов работников возвращаются на предприятие, откуда их вынудили уйти.