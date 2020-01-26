Цифра дня. Более 470 миллионов человек в мире безработные и не полностью занятые

В настоящее время более 470 миллионов человек во всем мире являются безработными или не полностью занятыми. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Международную организацию труда (МОТ) ООН.

По данным МОТ, уровень безработицы в мире оставался относительно стабильным на протяжении большей части прошлого десятилетия.

Общее число безработных, вероятно, будет расти по мере того, как замедляющаяся экономика приводит к сокращению рабочих мест, доступных населению, отметили в МОТ.

В 2019 году более 630 миллионов человек жили в рабочей бедности, получая менее $3,2 в день.

В докладе говорится, что более 60 процентов мировой рабочей силы в настоящее время трудится в неформальной экономике, часто получая неоправданную зарплату и не имея элементарной социальной защиты.