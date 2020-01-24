В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение

В соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена стычка между мужчиной и женщиной с ребенком на руках в одном из магазинов. Автор ролика просит опознать покупателя.

В описании к публикации говорится, что мужчина напал и избил женщину за то, что та неправильно припарковала автомобиль.

«Когда моя сестра вышла из магазина, он ее избил, ребенок упал на бетон и теперь находится в больнице», — уверяет автор публикации.

Не уточняется, где именно произошел инцидент: не указаны ни название магазина, ни район.

В пресс-службе ГУВД Бишкека 24.kg сказали, что информация проверяется, подробности сообщат позже. Отметим, что автор опубликованного ролика позже удалила свою страницу из социальной сети Instagram.