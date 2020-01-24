Зрители услышали мелодию из «Шерлока Холмса». Гобоист из Москвы вновь в Бишкеке

Накануне в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся концерт классической музыки «От Баха до Пьяццоллы».

Лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (Москва, гобой) выступил в сопровождении Президентского камерного оркестра «Манас» под управлением народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева. Приняла участие и пианистка Виктория Юртаева.

Руководитель оркестра начал концерт в качестве скрипача, а затем уже встал у дирижерского пульта.

Прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эмануэля Баха, Антонио Паскулли, Владимира Дашкевича, Астора Пьяццоллы.

Виртуоз гобоя, как называют музыканта, приезжает в Бишкек не первый раз. Еще в ноябре 2018 года он полюбился кыргызстанской публике. Многие, кто посетил тот концерт, пришли и вчера.

«Алексей Балашов — музыкант высочайшего уровня. Он играет то, что многим гобоистам не под силу из-за сложности исполнения», — поделилась впечатлением в антракте моя соседка по креслу.

А через несколько минут Алексей Балашов рассказал о перманентном дыхании, когда воздух одновременно вдыхается и выдыхается. И продемонстрировал сложный прием в концертной фантазии Паскулли на темы из оперы Верди «Сицилийская вечерня».

С восторгом приняли зрители и узнаваемые мелодии из кинофильмов: танго Карлоса Гарделя из «Запаха женщины», Эннио Морриконе «Гобой Габриеля» из «Миссии», произведение Владимира Дашкевича из «Шерлока Холмса».

Закончился концерт композициями на бис и приглашением вернуться Алексею Балашову в Бишкек через год. Артист пообещал найти в своем плотном графике место для концерта в Кыргызстане.

24.kg является информационным партнером мероприятия.