Комиссия БГК согласилась присвоить имя Чолпонбая Тулебердиева одному из парков

В Бишкеке одному из парков присвоят имя Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии столицы.

Ранее сообщалось, что БГК вынес проект постановления на общественное обсуждение.

По данным столичного муниципалитета, речь о зеленой зоне в северной части столицы близ БЧК. Уточняется, что постоянная комиссия по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша приняла решение внести на рассмотрение депутатов проект постановления «О присвоении имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева парку в городе Бишкеке».

Чолпонбай Тулебердиев 6 августа 1942 года закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Именем героя названо родное село (Чымгент переименовано в Чолпонбай), а также улица в Бишкеке. Школа в селе Селявное Воронежской области, учебное заведение в селе Давыдовка Воронежской области, школа № 2 в городе Нововоронеже Воронежской области, улица в городе Лиски Воронежской области и школа в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области также носят имя Героя Советского Союза.