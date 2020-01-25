Инспекторы Патрульной милиции помогли водителю заглохшей машины

Сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека помогли водителю заглохшей машины. Видео 24.kg прислала пресс-служба управления.

Отмечается, что у водителя легкового авто заглох мотор на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. В это время мимо проезжали правоохранители и помогли сдвинуть машину с места и избежать затора на участке дороги.