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Общество

Инспекторы Патрульной милиции помогли водителю заглохшей машины

Сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека помогли водителю заглохшей машины. Видео 24.kg прислала пресс-служба управления.

Отмечается, что у водителя легкового авто заглох мотор на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. В это время мимо проезжали правоохранители и помогли сдвинуть машину с места и избежать затора на участке дороги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141484/
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