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Общество

В Джалал-Абаде рассмотрение дела судьи, совершившей ДТП, отложено

Джалал-Абадский городской суд продолжает рассматривать дело по жалобе судьи Эльмиры Сулаймановой на действия сотрудников УОБДД.

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Из собственных источников 24.kg стало известно, что адвокат милиционеров заявил отвод судье Сариеву. Он удовлетворил это ходатайство на третий раз.

В пресс-службе Джалал-Абадского областного суда эту информацию подтвердили. Дата следующего заседания еще не назначена.

Напомним, судья Джалал-Абадского городского суда Эльмира Сулайманова 30 декабря, будучи пьяной, на своей машине врезалась в другое авто. При себе у нее не было водительского удостоверения и техпаспорта на машину.

Приехавшим на место сотрудникам УОБДД женщина заявила, что документы остались у нее в сумочке дома. И предложила милиционерам поехать к ней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141422/
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