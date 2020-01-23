В Джалал-Абаде рассмотрение дела судьи, совершившей ДТП, отложено

Джалал-Абадский городской суд продолжает рассматривать дело по жалобе судьи Эльмиры Сулаймановой на действия сотрудников УОБДД.
Из собственных источников 24.kg стало известно, что адвокат милиционеров заявил отвод судье Сариеву. Он удовлетворил это ходатайство на третий раз.
В пресс-службе Джалал-Абадского областного суда эту информацию подтвердили. Дата следующего заседания еще не назначена.
Напомним, судья Джалал-Абадского городского суда Эльмира Сулайманова 30 декабря, будучи пьяной, на своей машине врезалась в другое авто. При себе у нее не было водительского удостоверения и техпаспорта на машину.
Приехавшим на место сотрудникам УОБДД женщина заявила, что документы остались у нее в сумочке дома. И предложила милиционерам поехать к ней.