Омурбек Текебаев в политический союз с Камчыбеком Ташиевым не вступит

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал журналистам заявление о своем возможном политическом союзе с сопредседателем партии «Ата-Журт» Камчыбеком Ташиевым.

По его словам, это не более чем досужие разговоры. Он никогда не рассматривал перспективу такого объединения. «Он мой братишка, но политического союза в планах с ним нет. Когда я был в тюрьме, он поддерживал меня, носил передачки», — сообщил Омурбек Текебаев.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017-м получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019 года направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.