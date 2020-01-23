В парке имени Ататюрка продолжают сносить аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники управления землепользования и строительства мэрии и предприятия «Тазалык» уже демонтировали 19 незаконных аттракционов из 28.

«Чертово колесо ждет очереди и разрешения от Госэкотехинспекции», — отметили в мэрии.

Кроме того, представители муниципалитета снесли железные ворота на улице Мусы Джалиля возле парка «Аламедин» и установленный самовольно павильон для замены масла на перекрестке улиц Садырбаева и Орто.

Горожан просят фотографии и видеофакты незаконных или неправильно установленных объектов присылать на номер 0703633833 (Алина Алмазбекова).