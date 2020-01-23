Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу

По итогам 2019 года самым коррумпированным государственным органом кыргызстанцы назвали Государственную таможенную службу. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Общий уровень коррупции в стране люди оценили в 14,1 балла. Это всего на 0,2 балла выше, чем по итогам первого полугодия 2019-го. При этом лидеры рейтинга коррумпированности при оценке ушли в минус.

Индекс доверия населения оценивали в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Кыргызстанцам предлагали ответить на три вопроса: «Насколько вы доверяете определенному госоргану?», «Как вы оцениваете уровень коррупции в нем?» и «Как в целом оцениваете его деятельность?».

Самым коррумпированным госорганом кыргызстанцы считают Таможенную службу (−18,3 балла). За полгода оценка улучшилась на 0,4 балла.

В тройке самых коррумпированных — Министерство здравоохранения (−11,3 балла) и Госслужба исполнения наказаний (-9,2 балла).

Остальные ведомства пусть и с небольшими баллами, но ушли в плюс. Это значит, что население считает их менее коррумпированными.

По итогам 2019 года ни одному госоргану не удалось набрать даже 50 баллов. Ближе всего к отметке приблизились только местные государственные власти. Они набрали 46,5 балла.

Интересно, что в региональном разрезе в большинстве областей все же положительные показатели. Люди считают, что коррупция есть, но ситуация не такая сложная.

Только в Бишкеке общий уровень коррумпированности госорганов ушел в минус.

Бишкекчане посчитали, что менее коррумпированы, чем остальные, только шесть госорганов — Госагентство по делам местного самоуправления, Министерство чрезвычайных ситуаций, Фонд обязательного медицинского страхования, Госагентство молодежи и спорта, Госкомсвязи и Министерство культуры и туризма. В остальных ведомствах уровень коррупции ниже нуля.