24 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Мин-Булак, Каинды), улицы Каралаева, 13/9, Бейшеналиева, 4, 6;

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кемин, Кожояр, Исакеева);

9.30-17.00 — отрезки улиц Мусы Джалиля, Курманджан Датки, Жибек Жолу, Бобулова, Пушкина, Бейшеналиевой, Рыскулова, Льва Толстого, Токтогула, Ала-Арчинской, Бейшеналиевой, Горького, Московской, Игембердиева, Молодой Гвардии, Репина, Темирова, Абдрахманова, Панфилова, Сагымбая Манасчи, Тыныстанова, Сыдыкова, Боромбая, Ахунбаева;

13.30-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулка Сонкульский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Некрасова, Алма-Атинская, Гагарина, Проскурякова), Карла Маркса (улица Фрунзе), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Пригородное (улицы Первомайская, Садовая, Космонавтов, Горького, Юбилейная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ахунбаева, Дмитрова, Ворошилова, Кирова, Железнодорожная, Южная, Чапаева), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Карасуйская) Шопоков (улицы Московская, Ленина, Советская, Киевская, Западная, Ленина, переулок Зеленый);

10.00-15.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Комсомольская, Западная, Мира, Степная), Лесное (улицы Северная, Новая, Западная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Новая, Чуйская, Южная, Дорожная, Тупик, Строительная);

9.00-12.00 — село Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная, Животноводство, Восточная, Фрунзенская, Западная, совхоз «Фрунзе»);

Кантский РЭС