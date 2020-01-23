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Общество

Начался прием заявок на IV Кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана

В Кыргызстане начался прием заявок на IV Кинофорум женщин-режиссеров. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа КР.

К участию приглашаются режиссеры, сценаристы, операторы.

Заявки принимаются до 15 февраля. Заполнить анкету можно по ссылке.

Цель кинофорума — поддержка женщин-режиссеров Кыргызстана, Центральной Азии, СНГ, объединить их, создать условия для обмена идеями, представить публике молодых кинорежиссеров, поднять статус женщин в кино региона на международный уровень, привлечь внимание общества к гендерным проблемам в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141367/
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