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Общество

В аэропорту «Манас» из-за тумана задерживают рейсы

В международном аэропорту «Манас» с трех часов утра наблюдается переменчивая погода — туман. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На данный момент перенесли два международных рейса — 2803 «Уральских авиалиний» по маршруту Москва — Бишкек — Москва и 779 «Узбекских авиалиний» по маршруту Ташкент — Бишкек — Ташкент. Кроме того, идет задержка внутренних рейсов Бишкек — Ош.

«Просим уточнять информацию о рейсах в справочных аэропортов: «Манас» — 0312693109, «Ош» — 0322290101. ОАО «МАМ» приносит извинения за причиненные неудобства, но безопасность превыше всего», — заключили в аэропорту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141358/
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