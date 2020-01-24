Афиша Бишкека на выходные: фантасмагория, криминальная трагикомедия и сказка

Театры

25-26 января. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

25 января. Спектакль «Ыр. Песнь Чингизу»

Это перформанс по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Приходите заранее или без опозданий, режиссер очень строг и пунктуален.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

25 января. Опера «Кармен»

Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме. Выступят ведущая солистка оперы Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург) Жанна Домбровская (сопрано), солист оперы Денис Закиров (тенор), а также солистка кыргызской оперы Асель Бекбаева (меццо-сопрано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

26 января. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

26 января. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы А.Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

25 января. Мастер-класс «Какидзоме»

Какидзоме — первая каллиграфическая надпись в новом году. Японцы собираются в храмах и, смешивая тушь с первыми каплями воды из святого источника, пишут свои пожелания, используя слова: «долгая жизнь», «весна», «вечная молодость». В программе также японские игры, оригами, музыкальный уголок и японское угощение такояки.

Кыргызско-японский центр, 11.00-15.00.

25 января. Празднование корейского Нового года

В программе согочум (танец с барабанами), ханбок (все желающие могут примерить национальный костюм), закуски для желающих попробовать корейскую кухню, ариранг (К-поп танцы).

ЦО Hyde Park, 10.00.

25 января. Вечер настольных игр

Будут такие игры, как «Тримино», «Скрэббл», «Дикие джунгли», «Клюедо», дженга, шахматы и «Мафия». Вы также можете принести свои любимые настольные игры.

SomeWhere Bistro, 20.00.

25 января. Квартирник «Сны Саламандры»

Выступит группа «Поезд на Мемфис» с новыми песнями. На сладенькое — яблочный пирог.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

8-31 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

17-31 января. Выставка «Мир интарсии»

Представлены произведения заслуженного деятеля культуры КР, художника-декоратора, монументалиста, дизайнера, мастера маркетри, бутафора, создателя уникальной отечественной техники «интарсия» Владимира Горового и работы его учеников — более 25 картин.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

25 января. Занятие по волновой йоге

Волновая йога — мягкая и эффективная телесно-ориентированная практика, основанная на сочетании волновых и круговых движений тела с мягкой растяжкой мышц, раскрытием суставов, в синхронности с глубоким расслабленным дыханием. Для этой практики не нужна предварительная физическая подготовка. Регистрация по телефону 0772449917.

Йога-дом «Атма», 10.15.

26 января. Мастер-класс Stop Motion

Stop Motion — это десятки тысяч фотографий, сведенных в одно видео. И для этого вам нужен всего лишь ваш телефон. С собой несите все, про что захотите сделать мультфильм. Регистрация по телефону 0507788877.

ТРЦ «Азия-Молл», 12.00.

26 января. Мастер-класс по игре на японских барабанах

Это возможность восстановить энергию и получать заряд позитива, снять стресс через удары, шум и физические нагрузки, улучшить чувство ритма, научиться спокойствию и терпению, «прокачать» голосовые связки. Регистрация по телефону 0777990089.

оloloOrmonKhan, 14.00.

26 января. Встреча «Ыр кесе»

Проект «Ыр кесе» нацелен на то, чтобы через песни и мелодии гор прийти к кыргызскому языку, научиться красиво петь. Встреча для всех, кто хочет улучшить знания госязыка. Встречу проведет кыргызовед Элмира Омуралиева. Запись по телефону 0558575726.

Olive hotel, 12.00.

Для детей

25 января. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

26 января. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

26 января. Спектакли «Егорка-фантазер» и «Токой сааты»

Ленивый и злобный медведь в спектакле «Егорка-фантазер» силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы не появился выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

В сказке «Токой сааты» лиса хитростью завладела домиком зайчика, а его самого заперла в погребе. Но недолго ей хозяйничать в домике: друг мишка не только освободил зайчишку, но и заставил лису сидеть в бочке и работать лесными часами.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.