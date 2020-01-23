В Конституционной палате ждут обновления. Что известно о претендентах

Совет по отбору судей завершает конкурс на замещение вакантных должностей в коллегии Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана. Кандидаты уже выполнили письменные задания и прошли собеседование.

Напомним, что в ноябре 2019 года депутаты Жогорку Кенеша одобрили представление об освобождении их от должности в связи с истечением семилетнего срока. Эркинбек Мамыров, Мукамбет Касымалиев и Меергуль Бобукеева решили вновь баллотироваться.

На участие в конкурсном отборе документы подали всего 16 кандидатов.

24.kg выяснило, чем известны претенденты на судейские мантии КП ВС.

Мукамбет Касымалиев

Мукамбет Касымалиев возглавлял Конституционную палату три года — с июля 2013-го по июнь 2016-го. После сложения полномочий председателя КП КР остался в коллегии в ранге судьи.

Имеет звания заслуженного юриста и отличника юстиции. Награжден Почетной грамотой. До Конституционной палаты работал в должности заместителя министра чрезвычайных ситуаций и продержался на этой позиции пять лет — с 2007 по 2012 год.

По версии Politmer, Мукамбет Касымалиев входит в топ самых богатых судей страны. В своей декларации он указал, что за год заработал более 7 миллионов сомов. То есть среднемесячный доход его составил более полумиллиона сомов. Таковы данные декларационной кампании 2017-го. В 2018 году годовая зарплата служителя Фемиды уменьшилась в разы — всего 1 миллион 506 тысяч сомов. У него имеются депозитные и сберегательные сертификаты на сумму 1 миллион 535 тысяч сомов.

Эркинбек Мамыров

Эркинбек Мамыров уже был судьей Конституционной палаты. Он также ее возглавлял с 2016 по 2019 год.

Кандидату 54 года. Он родился в Нарынской области.

В июле прошлого года полномочия председателя КП КР Эркинбека Мамырова закончились, остался работать судьей.

В мае 2019-го он получил дисциплинарное взыскание. Предупреждение вынес Совет судей. На Эркинбека Мамырова подал жалобу депутат Исхак Масалиев. Когда парламент обсуждал поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента», Эркинбек Мамыров высказал мнение, что документ не имеет обратной силы. Однако нардеп заявил, что глава КП не имел права этого делать, поскольку даже подписанный государством закон может быть обжалован в Конституционной палате.

Меергуль Бобукеева

Меергуль Бобукеева родилась в селе Казарман Джалал-Абадской области. Свою трудовую деятельность начала в 1993 году с должности специалиста управления Министерства юстиции. В Конституционную палату пришла в качестве судьи в 2012-м.

В 2016 году Меергуль Бобукеева стала судьей-секретарем КП, в 2019-м ее переизбрали на эту должность.

Саматбек Усенбаев

Саматбек Усенбаев, в отличие от предыдущих трех претендентов, мантию судьи Конституционной палаты никогда не носил. С 2011 года был членом Совета по отбору судей. В 2014-м баллотировался в СОС повторно по квоте парламентской фракции «Ар-Намыс». Но на последнем этапе нардепы не утвердили его кандидатуру.

С 1994 года является практикующим адвокатом.

Максат Шамилов

Максат Шамилов работает доцентом кафедры гражданского права и процесса Кыргызского национального университета.

В 2014 году фракция «Ата-Журт» выдвинула Максата Шамилова в Совет по отбору судей. В 2018-м также проходил конкурсный отбор на вакантную должность в Конституционную палату, однако судьей так и не стал. В СОС преподаватель также не прошел.

Поводом могло послужить уголовное дело, возбужденное в 2010 году по факту вымогательства взятки. Заявление в правоохранительные органы написал абитуриент К.Джакупбеков. Потерпевший указал, что Максат Шамилов якобы вымогал у него $600 за поступление на заочное отделение.

Доцента задержали при получении 9 тысяч сомов. В 2012-м Ленинский районный суд Бишкека виновным его не признал. Вторая инстанция оштрафовала кандидата. Позже Верховный суд оставил в силе оправдательный вердикт.

Камельдин Базаркулов

Камельдин Базаркулов в 2007 году был назначен на должность заместителя председателя Бишкекского горсуда сроком на семь лет. Но спустя три года, в 2010-м, указом президента переходного периода Розы Отунбаевой отправлен в отставку.

Будучи членом совета директоров ОАО «Северэлектро», в 2012 году Камельдин Базаркулов вновь баллотировался в судьи горсуда, прошел все этапы отбора, однако в состав судейской коллегии так и не попал.

В анкете кандидата на пост судьи Конституционной палаты указано, что сейчас он временно безработный.

Жамил Шаршеналиев

Жамил Шаршеналиев преподает на кафедре административного и финансового права в Кыргызской государственной юридической академии. По данным сайта politmer.kg, в 2015 году юрист заработал 504 тысячи сомов, в собственности имеет квартиру площадью 120 квадратных метров. В 2010-м указом президента переходного периода Розы Отунбаевой Жамил Шаршеналиев был назначен на должность судьи Аламединского районного суда.

Иматилла Жолдошов

Об этом кандидате в открытых источниках данных мало. Известно только, что он является судьей Сузакского районного суда. Прошел отбор и был назначен на эту должность в 2016 году указом Алмазбека Атамбаева.

Замирбек Калиев

Замирбек Калиев является сотрудником Транспортной прокуратуры. В 2011 году получил медаль «Данк» за заслуги в укреплении законности и правопорядка. Занимал должность прокурора Таласской области.

Ранее в конкурсах на замещение вакантных должностей судей местных инстанций не участвовал.

Аида Жээналиева

Аида Жээналиева заведует кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызского национального университета в должности доцента. Она также входит в состав ОНС при ГСИН. Судьей ранее не работала.

Болотбек Мурзабеков

Болотбек Мурзабеков — практикующий адвокат. В 2018 году подал заявку на участие в конкурсе на замещение вакантной должности судьи Кара-Суйского района Ошской области. Однако на отборочный тур не явился.

Ранее был судьей в Араванском районном суде, но в 2016-м Алмазбек Атамбаев его уволил в связи с истечением срока полномочий.

У дисциплинарной комиссии Совета судей нареканий к Болотбеку Мурзабекову не было.

Латип Жумабаев

Латип Жумабаев родился в селе Караул Узгенского района. Стаж в юриспруденции кандидата в судьи Конституционной палаты составляет 32 года. На данный момент работает постоянным представителем президента в КП.

В 2010-м возглавлял прокуратуру Оша. В 2013 году был прокурором Баткенской области.

В 2013-м бывший сотрудник надзорного органа заработал на своей должности 360 тысяч сомов. В его собственности значатся квартира и автомобиль «Волга» 1964 года выпуска.

Каныбек Абакиров

Каныбек Абакиров в 2013 году работал в составе коллегии Иссык-Кульского областного суда. В 2018-м баллотировался в Верховный суд, но не набрал достаточно баллов. Сейчас трудится адвокатом.

Эркинбек Жакыбакунов

Эркинбек Жакыбакунов работает преподавателем кафедры административного и финансового права в Кыргызской государственной юридической академии. Кандидат юридических наук. Профессиональную деятельность начал в 1999 году как юрист Молодежной биржи труда Министерства труда и социального развития.

В КГЮА пришел в 2004-м в качестве заместителя декана. Через четыре года возглавил факультет права и предпринимательства вуза.

Стаж работы Эркинбека Жакыбакунова в юриспруденции составляет 20 лет. В 2016 году он агитировал за поправки в Конституцию перед референдумом.

Раиса Укубаева

Раиса Укубаева уже проходила отбор в Конституционную палату в 2019 году. Однако, набрав 45 баллов, не прошла конкурс. Стаж работы кандидата в судьи КП составляет 34 года. Сейчас она юрист в частной компании.

Кабылбек Джумашов

Кабылбек Джумашов является судьей Верховного суда. По данным politmer.kg, он считается зажиточным судьей. В 2015 году, к примеру, на него были оформлены гараж, 50 процентов дома (54 квадрата), кошары (50 процентов), частный дом (50 процентов), незавершенный дом в 286 квадратов, кошары с домиками и земельные участки общей площадью 11 гектаров .

В 2017-м в декларации добавились крупный рогатый скот на 630 тысяч сомов, мелкий рогатый скот на 3 миллиона, стоимость лошадей оценил в 11,5 миллиона.

Судя по отчету, за 2018 год у Кабылбека Джумашова из собственности остались гараж, машина «Тойота» и компьютеры, а у родственников — квартира и мебель с бытовой техникой. Заработал 904 тысячи 413 сомов. У родни доход составил 210 тысяч 400 сомов.

Для того чтобы участвовать в конкурсе, кандидат на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда должен иметь гражданство Кыргызской Республики, быть не моложе 40 и не старше 70 лет, с высшим юридическим образованием со степенью магистра. Если он окончил только бакалавриат, то должен иметь стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет. Претендент также должен владеть государственным и официальным языками.