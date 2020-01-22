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Общество

В Казахстане вынесен первый пожизненный приговор за убийство ребенка

Специализованный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил 24-летнего Игентая Сопыжанова к пожизненному заключению за убийство трехлетнего ребенка. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

По его информации, это первый случай в Казахстане после принятия соответствующих поправок в Уголовный кодекс РК, по которым за убийство ребенка назначается пожизненное лишение свободы.

«Игентай Сопыжанов убил трехлетнего ребенка из-за ссоры с матерью мальчика. Он вырвал из рук женщины мальчика и увел его, требуя взамен от подруги, чтобы она забрала заявление из полиции по факту ее избиения. Мужчина встречался с мамой ребенка и во время ссоры избил ее. Она обратилась к участковому инспектору полиции с заявлением о побоях. Ранее судимый за убийство Сопыжанов боялся, что его снова посадят. После похищения он позвонил матери ребенка и потребовал встреч с ней. Однако, боясь его действий, женщина не пошла с ним встречаться. В итоге на третьи сутки полицейские нашли тело ребенка в лесопосадке на окраине села», — приводит материалы следствия информационное агентство.

Отмечается, что до окончания оглашения приговора руки обвиняемого держали связанными, так как до этого Сопыжанов пытался нанести себе увечья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141277/
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