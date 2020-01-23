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Общество

Коокор, Сыбызгы, Комуз, Кара Жорго. Какие еще новые улицы появились в Бишкеке

Депутаты Бишкекского городского кенеша рассмотрели вопрос о присвоении названий и переименовании 76 улиц в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечается, это новые улицы в жилмассивах и микрорайонах. Больше всего новых названий появится в Первомайском районе, меньше — в Октябрьском.

Редакция 24.kg подготовила таблицы, в каких районах улицы получат свои названия.

Среди новообразованных улиц есть интересные названия, такие как Комуз, Сыбызгы, Кара Жорго, Коокор, Оймок и Зергер.

Напомним, в конце декабря Бишкекский городской кенеш вынес на общественное обсуждение вопрос о присвоении названий 76 улицам столицы. В случае принятия постановления потребуется установить 503 аншлага, ориентировочная стоимость изготовления и установки — от 618 тысяч 690 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141270/
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