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Общество

Нацбанк хочет ввести в Кыргызстане свою платежную систему, наподобие Apple Pay

Нацбанк рассматривает возможность создания альтернативы Samsung Pay и Apple Pay. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил глава НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Депутат ЖК Дастан Бекешев спросил у председателя Нацбанка, когда в Кыргызстане будет внедрена технология NFC, которая позволяет обладателям кредитных карт совершать бесконтактные платежи при помощи сотовых телефонов.

Толкунбек Абдыгулов ответил, что эта технология уже есть. Вопрос в готовности инфраструктуры.

«Этим занимаются коммерческие банки. Уже несколько из них выпустили бесконтактные кредитные карты. Это первый шаг. Вторым — будет технология оплаты через телефон. Но здесь есть такой момент, что эти технологии связаны с производителями сотовых аппаратов. На сегодняшний день самые известные платежные сервисы — Samsung Pay и Apple Pay, но они пока в наш рынок не планируют заходить», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, рассматривают альтернативный вариант — создание собственной подобной системы. «Но это затратная вещь, и бремя ляжет на коммерческие банки, они будут вынуждены нести расходы», — пояснил глава Нацбанка.

Он отметил, что для внедрения данной системы никаких ограничений на законодательном уровне нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141268/
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