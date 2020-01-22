Нацбанк хочет ввести в Кыргызстане свою платежную систему, наподобие Apple Pay

Нацбанк рассматривает возможность создания альтернативы Samsung Pay и Apple Pay. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил глава НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
Депутат ЖК Дастан Бекешев спросил у председателя Нацбанка, когда в Кыргызстане будет внедрена технология NFC, которая позволяет обладателям кредитных карт совершать бесконтактные платежи при помощи сотовых телефонов.
Толкунбек Абдыгулов ответил, что эта технология уже есть. Вопрос в готовности инфраструктуры.
«Этим занимаются коммерческие банки. Уже несколько из них выпустили бесконтактные кредитные карты. Это первый шаг. Вторым — будет технология оплаты через телефон. Но здесь есть такой момент, что эти технологии связаны с производителями сотовых аппаратов. На сегодняшний день самые известные платежные сервисы — Samsung Pay и Apple Pay, но они пока в наш рынок не планируют заходить», — сказал Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, рассматривают альтернативный вариант — создание собственной подобной системы. «Но это затратная вещь, и бремя ляжет на коммерческие банки, они будут вынуждены нести расходы», — пояснил глава Нацбанка.
Он отметил, что для внедрения данной системы никаких ограничений на законодательном уровне нет.