На песню «Не продавай свой голос» будет снят клип. ЦИК поможет

ЦИК поблагодарила автора песни «Не продавай свой голос» журналиста Асхата Субанбекова и исполнителя — Азамата Кененбаева, строителя из Бишкека. Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пообещала, что поможет со съемкой клипа на песню. Об этом Асхат Субанбеков написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сценарий клипа уже готов. Над ним он работал вместе с исполнителем. Но на прошлой неделе Азамат Кененбаев исполнил песню перед своими коллегами — работниками строительной компании, один из которых выложил видео в соцсети.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и ее заместитель Абдыжапар Бекматов встретились с ними и поблагодарили за активную гражданскую позицию, пообещав помощь в съемках клипа.