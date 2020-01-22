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Общество

На песню «Не продавай свой голос» будет снят клип. ЦИК поможет

ЦИК поблагодарила автора песни «Не продавай свой голос» журналиста Асхата Субанбекова и исполнителя — Азамата Кененбаева, строителя из Бишкека. Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пообещала, что поможет со съемкой клипа на песню. Об этом Асхат Субанбеков написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сценарий клипа уже готов. Над ним он работал вместе с исполнителем. Но на прошлой неделе Азамат Кененбаев исполнил песню перед своими коллегами — работниками строительной компании, один из которых выложил видео в соцсети.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и ее заместитель Абдыжапар Бекматов встретились с ними и поблагодарили за активную гражданскую позицию, пообещав помощь в съемках клипа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141266/
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