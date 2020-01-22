Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей

Дейви Андраде из Эквадора решил сходить на футбольный матч со своей любовницей и прославился на весь мир. Видео его поцелуя со спутницей опубликовали в соцсетях. Об этом пишет «Рамблер».
«Он, похоже, забыл, что в тайм-аутах спортивных мероприятий часто включают «Камеру поцелуев» — оператор ищет целующиеся пары на стадионе и выводит кадры на большие экраны. Обычно заметившие это возлюбленные смеются и смущаются», — отмечает автор публикации.
«О неудачливом фанате сразу же написали сотни пабликов по всему миру и даже мировые информационные агентства. Причем его личные странички в соцсетях быстро оказались в центре внимания, женщины писали десятки комментариев, обвиняющих эквадорца в позоре и неверности», — говорится в сообщении.