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Общество

Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей

Дейви Андраде из Эквадора решил сходить на футбольный матч со своей любовницей и прославился на весь мир. Видео его поцелуя со спутницей опубликовали в соцсетях. Об этом пишет «Рамблер».

«Он, похоже, забыл, что в тайм-аутах спортивных мероприятий часто включают «Камеру поцелуев» — оператор ищет целующиеся пары на стадионе и выводит кадры на большие экраны. Обычно заметившие это возлюбленные смеются и смущаются», — отмечает автор публикации.

Сообщается, что на матче между «Барселоной» и «Дельфином» камера застала Дейви нежно обнимающего и целующего любовницу. Когда мужчина заметил, что их снимают, он резко убрал руку с плеча спутницы и уставился в телефон. Неловкий момент засняли другие присутствующие на стадионе и выложили видео в интернет. Ролик моментально собрал миллионы просмотров и сотни комментариев. Одни пользователи ругали мужчину за измену, смеялись над ним, другие — восхищаются его выдержке.

«О неудачливом фанате сразу же написали сотни пабликов по всему миру и даже мировые информационные агентства. Причем его личные странички в соцсетях быстро оказались в центре внимания, женщины писали десятки комментариев, обвиняющих эквадорца в позоре и неверности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141255/
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