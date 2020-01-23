Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала

Певица из Кыргызстана Нур Чолпон перепела хит российского исполнителя Витаса «Опера № 2» не хуже самого артиста. Видео она опубликовала на YouTube. Оно уже набрало больше 280 тысяч просмотров.

Нур Чолпон рассказала, что занимается музыкой больше 13 лет. Сейчас учится в Национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

«Каверы поются не для того, чтобы перепеть оригинал, а для того, чтобы выразить новые грани той или иной композиции. Таким образом можно открыть и доселе неизвестные возможности в себе», — говорит певица.

По ее словам, она исполняет каверы на различные произведения для проверки своих способностей и тестирования себя в другом репертуаре.

«Песню Витаса я исполняла буквально с детства. Честно говоря, я ее особо всерьез не воспринимала. Считала обычной песней, не такой уж и сложной», — делится впечатлениями Нур Чолпон.

Артистка рассказывает, что до этого она выпускала кавер на кыргызскую народную песню «Беш Ыргай», которая далась ей намного сложнее по сравнению с «Оперой № 2».

«Если песню Витаса я записала за 15-20 минут, то «Беш Ыргай» гораздо дольше. В вокальном плане она намного сложнее», — подчеркивает она.