23 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек» (улицы Эмгек, Ак-Жолтой, Биримдик, Ырыскы, Надырбек), «Мурас-Ордо», микрорайон «Достук» (улица Троицкая);



улицы Жибек Жолу, Кантемировская, Куликовская, Фрунзе, Лермонтова, Саратовская, Целиноградская, Джалиля, Шайыр, Ялтинская, Садовая, Кирпичная, Куренкеева, Османкула, Древесная, Абдыкадырова, Асаналиева, Матыева, Красная, Бадахшан, Жоогазын, Муромская, Тимура Фрунзе, 75, 75а, 75б, 77а, 89, переулки Барнаульский, Украинский, Эстонский.

2 Чуйская область Чуйская область

Сокулукский РЭС

села Фрунзе (улицы Западная, Южная, Строительная, Фрунзенская, Юбилейная, Садовая, Ново-Садовая, Береговая, Лесная), Комсомольское (улицы Строительная, Южная), Гавриловка (улицы Дружбы, Молодежная), Романовка (улицы Садовая, Московская, Гагарина, Карла Маркса), Шалта (улицы Ленина, Осмон, Шабданаалы, Боромбаева), Кун-Туу (улицы Спортивная, Заводская, Иманалиева), Жаны-Жер, поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-20);

Аламединский РЭС

села Васильевка (улицы Юбилейная, Фрунзе), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мамыркалиева, Лермонтова, проспект Ленина);

Кантский РЭС