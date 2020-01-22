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Общество

Происки соседних стран. Вице-спикер объяснил, почему он против запрета на охоту

К вопросу моратория на отстрел животных необходимо подходить комплексно. Об этом на круглом столе заявил вице-спикер Мирлан Бакиров.

По его словам, государство не готово в ближайшее время решить те финансовые вопросы, которые повлечет за собой запрет на охоту.

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«Охотхозяйства в свое время получили лицензии, платят налоги, создают рабочие места. Сколько гектаров земли они охраняют? Они останутся бесхозными, если будет введен мораторий. Потребуется более 500 миллионов сомов, чтобы содержать егерей. Государство не сможет решить этот вопрос за короткое время», — сказал Мирлан Бакиров.

Он добавил, что, по негласной информации, в моратории заинтересованы соседние государства.

Поток туристов уйдет к ним. Каждый охотник оставляет от $3 тысяч до $5 тысяч.

Мирлан Бакиров

По его мнению, необходимо максимально увеличить контроль за браконьерами. «Административные штрафы, уголовные санкции показывают хорошие результаты», — подчеркнул вице-спикер.

По его словам, во многих местностях, где нет охотхозяйств, местные жители сами охраняют земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141234/
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