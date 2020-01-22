Нападение на детского врача. Минздрав создал комиссию

Министерство здравоохранения Кыргызстана создало комиссию для объективной оценки инцидента между врачом и пациентом в приемном отделении Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в состав комиссии вошли представители Минздрава, профсоюза медицинских работников и Кыргызской медицинской ассоциации.

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«Министерство осуждает все неправомерные действия по отношению к медицинским работникам и просит граждан соблюдать этические и правовые нормы во время получения медицинских услуг», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что сейчас идет работа по внесению изменений в Трудовой, Гражданский и Кодекс о проступках, создана межведомственная рабочая группа во главе с депутатом Аидой Исмаиловой.

Напомним, что накануне в Городской детской клинической больнице № 3 снова произошел инцидент. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. Обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы с заявлением.

В начале 2020 года пьяный мужчина напал на врачей Городской клинической больницы № 1, которые спасали его больного ребенка. 13 января молодая женщина набросилась с угрозами и оскорблениями на врача детской больницы № 3.