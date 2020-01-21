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Общество

Министерство культуры Кыргызстана оштрафовало семь телеканалов

Департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры оштрафовал семь телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В департаменте пояснили, что в Кыргызстане трансляцию в эфирном цифровом вещании осуществляют 55 телерадиоорганизаций. В прошлом году были проведены внеплановые и плановые проверки, по итогам которых выдано 59 предписаний.

Плановые коснулись 21 телекомпании. За нарушение статьи 8 Закона Кыргызстана «О телевидении и радиовещании», то есть за несоблюдение должного объема программ и передач отечественного производства и на государственном языке семь телеканалов оштрафованы на 46 тысяч сомов каждый.

Штраф начислен НБТ, «ООВА ТВ», «Я», «НТВ Кей Джи», «8-й канал», «Рен ТВ», «Россия РЦТ».

«Рент ТВ» оплатил штраф. НБТ, «НТВ Кей Джи» и «Я» не согласились с решением департамента. Помимо этого, руководство телеканала «НТВ Кей Джи» подало административную жалобу в Министерство культуры, информации и туризма об отмене штрафа. Но комиссия министерства отказала в удовлетворении.

Департамент готовит пакет документов для предъявления штрафов телеканалам «Семейный+Домашний», «Два Ноль. Пятница», «Эхо Манаса».

За аналогичные нарушения выданы предписания каналам «Керемет», «7-й канал», «Семейный», «ТНТ Кыргызстан», «Кыргызстан», «24 ТВ» и «КТРК Баластан». Если СМИ не устранят нарушения, они тоже будут оштрафованы.

В департаменте напомнили, что специалисты через суд аннулируют лицензии телеканалов, которые получили разрешение на вещание, но не делали этого более месяца. Таких больше 30.

Кроме того, как рассказали в Минкультуры, большая часть телеканалов не исполняет нормы законов о рекламе и в сфере авторских и смежных прав, используя «пиратскую» продукцию, а также прерывая нелегальную фильмовую продукцию коммерческой рекламой.

По итогам нарушений в сфере авторских и смежных прав департамент направил запросы телерадиоорганизациям на представление документов, разрешающих трансляцию фильмов в эфире телеканалов на территории Кыргызстана. Все материалы переданы в Государственное агентство антимонопольного регулирования и МВД для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141154/
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