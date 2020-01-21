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Общество

Могут ли гражданские жены рассчитывать на свидания? В ГСИН ответили депутату

Государственная служба исполнения наказаний ответила депутату Ирине Карамушкиной, которая просила разрешить осужденным встречаться с гражданскими женами или с совершившими «нике».

В ГСИН отметили, что, согласно статье УПК, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, за исключением колоний-поселений, предоставляются свидания: краткосрочные — продолжительностью до четырех часов, длительные на территории исправительного учреждения — продолжительностью до трех суток. По письменному заявлению осужденного или того, кто прибыл на свидание, продолжительность свидания может быть сокращена.

Решение о предоставлении краткосрочного свидания принимает начальник исправительного учреждения при условии, если встречи с супругой или родственниками положительно воздействуют на поведение заключенного. А вот длительные свидания разрешаются гражданским женам/мужьям, но только при условии, что есть общие дети.

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В ГСИН также сообщили, что ведется прием документов на оформление и выдачу ID-карт образца 2017 года отбывающим наказание в исправительных учреждениях и содержащимся в СИЗО.

Ранее, напомним, этот вопрос поднимался в связи с арестом гражданского мужа экс-депутата Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева. В ГСИН подчеркнули, что могут возникнуть определенные проблемы при получении разрешения на свидание, поскольку их брак официально не зарегистрирован.

«Но в любом случае это будет решать следователь. Если у них есть общие дети, трудностей не должно быть», — подчеркнули в ГСИН.

Напомним, что в декабре 2019 года Первомайский районный суд заключил обвиняемого в мошенничестве Сыргака Кенжебаева под стражу с содержанием в СИЗО-1.

Его задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.

Ширин Айтматова расценивает задержание ее супруга как попытку оказать давление на нее и членов движения «Умут-2020» в связи с их активной оппозиционной деятельностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141142/
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