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Общество

Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, отстранили от работы

Водитель маршрутного такси № 117, который вечером требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд, отстранен от работы на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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Уточняется, что по этому случаю с водительским составом маршрута № 117 проведено собрание, водителю Б.Т. объявлен выговор со стороны ОсОО «Дордой Транс».

В пресс-службе отметили, что история произошла после смены, когда водитель направлялся домой.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Все заплатили ту сумму, которую самовольно установил водитель. Однако у одного пассажира не хватило средств, его высадили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141140/
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