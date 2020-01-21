22 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Горького, Тыныстанова, Тоголока Молдо, Саадаева, Островского, Чукотской, переулка Боровского, микрорайон «Юг-2»;

9.30-15.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Суюмбаева, Мичурина, Тургенева, Жуковского, Бельской, Рабочей, Гончарной, переулки Дунайский, Школьный, Балыкчинский;

9.30-16.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Гончарная, 2-я Гончарная, переулок Гончарный);

9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Куюкова), отрезок улицы Керамической, район стеклозавода;

9.30-14.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей);

10.00-17.00 — жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая), южная сторона улицы Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до Малдыбаева;

10.00-18.00 — отрезки улицы Элебесова, переулка Дорожного;

13.00-17.00 — отрезки улиц Адырской, Наманганской, переулка Адырского.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Луговое (улицы Луговая, Садовая, Аламединская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Западная, Гагарина, Новая), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Карасуйская), Комсомольское (улицы Северная, Набережная, Озерная, Восточная, Юбилейная, Центральная), Романовка (улицы Юбилейная, Карла Маркса, Заводская), Гавриловка (улица Дружбы), город Шопоков (улицы Ново-Октябрьская, Линейная, Проектируемая, Промышленная, Октябрьская, Заводская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Фрунзе, Ленина, 59), Садовое (улица Прогресс);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — село Орто-Суу (улица Сенирбаева), город Кара-Балта (улицы Маяковского, Чайкиной, Береговая, Тимирязева);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Советская, Линейная, Фрунзе, Ленина, Маяковского, Горького, Эшпая, Шевченко, Октябрьская, Кирпичная, Логвиненко, Чехова, Восточная, Молодой Гвардии, Чкалова, Мичурина, Токтогула), Дмитриевка (улицы Новая, Ленина, Чапаева, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улица Базарная);

Кеминский РЭС