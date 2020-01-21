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Общество

В Москве задержан кыргызстанец. Он был в розыске семь с половиной лет

В Москве задержали кыргызстанца, который скрывался от следственных органов Кыргызстана почти семь с половиной лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, гражданин Б.Р., 1995 года рождения, уроженец Чуйской области, разыскивался УВД Ленинского района Бишкека за совершение преступления по статье 131 «Понуждение к действиям сексуального характера» УК КР.

«В сентябре 2012 года в ходе следствия в отношении Б.Р. была избрана мера пресечения в виде личного поручительства. После окончания следствия уголовное дело было направлено в судебные органы для рассмотрения по существу, однако подсудимый в суд не явился, тем самым нарушив все условия личного поручительства», — говорится в сообщении.

В июле 2013-го суд изменил меру пресечения на арест и объявил Б.Р. в розыск.

В МВД отмечают, что при проведении экстрадиционной проверки выяснилось, что мужчина уже сменил гражданство. Он получил российский паспорт в декабре 2017 года.

«В настоящее время правоохранительными органами Кыргызстана и России проверяются обстоятельства и основания получения гражданства РФ, а также подлинность предоставленных документов. Инициатор розыска уведомлен», — сообщили в ведомстве.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Сбежавшего из Кыргызстана подозреваемого задержали в Москве

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141137/
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