В ООН опять подняли тему освобождения Азимжана Аскарова

Официальные представители Кыргызстана выступили на заседании сессии рабочей группы универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН. Они рассказали о ситуации в области прав человека за последние четыре года и получили ряд предложений от членов ООН.

Представитель Ирландии призвал власти КР освободить осужденного на пожизненное заключение правозащитника Азимжана Аскарова. Судья Верховного суда Кенешбек Токтомамбетов во время доклада отметил, что приговор вынесен в соответствии с законами страны. Он добавил, что кассационное заявление Аскарова будет рассмотрено в ближайшее время.

Напомним, что 2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.