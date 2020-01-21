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Общество

Фильм, в котором зритель сам может выбрать сюжет, презентуют в Бишкеке

В Бишкеке 22 января состоится презентация первого цифрового интерактивного фильма «Осколки». Об этом сообщили в продакшн-студии media kitchen.

Интерактивный фильм — это цифровой киноформат, в котором предоставлена возможность делать выбор за героя фильма и влиять на развитие сюжета. Эти действия формируют вариативный финал картины, то есть могут отличаться в зависимости от принятых решений.

Возможность делать выбор вместе с героем доступна благодаря специально разработанной цифровой платформе (веб-сайту), на которой размещен фильм.

Фильм «Осколки» рассказывает историю радикализации молодой Жаныл, которая попадает в секту, а затем — в милицию. От решений зрителя зависит: выйдет эта женщина на свободу или получит тюремный срок. Сценарий фильма основан на показаниях реальных людей, осужденных за действия экстремистского характера.

В главных ролях: Альбина Имашева, Болот Тентимишов, Арина Исакова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141052/
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