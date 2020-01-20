18:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанец живет на улице в Москве. В соцсетях ищут его родственников

В Москве обнаружен кыргызстанец, который живет на улице. В соцсетях опубликовали видео, где он лежит среди мусора. 

Сообщается, что мужчину зовут Тагдыр. Он родился в 1975 году в селе Ананьево Иссык-Кульской области. «В Москву приехал 5-6 дней назад, находится в бедственном положении», — поясняет автор и просит найти его родственников.

В посольстве Кыргызстана в России уже начато разбирательство: выясняют, где и когда снято видео. В диппредставительстве сообщили, что начаты поиски родственников мужчины, информация уточняется в сообществе «Иссык-Куль», которое находится в Москве.

В посольстве также намерены обратиться в МВД России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141030/
просмотров: 940
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 1 тысяча 405 граждан Кыргызстана отбывают наказание в России
За использование поддельного паспорта Кыргызстана узбекистанец получил срок
В Санкт-Петербурге граждане Азербайджана ограбили кыргызстанца
В черном списке ФМС России остаются 60 тысяч граждан Кыргызстана
Таджикские мигранты переведут денег больше, чем заработает бюджет страны
В Кыргызстане раскрыли очередную фирму, обманывающую трудовых мигрантов
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
Кыргызстанку судят на Камчатке за два факта нелегального пересечения границы
Меня не так поняли. Алмамбет Шыкмаматов о предоставлении земельных участков
В Хабаровске милиционеры жестоко избили мигрантов
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Водитель, который требовал с&nbsp;пассажиров по&nbsp;20&nbsp;сомов, прокомментировал инцидент Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, прокомментировал инцидент
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
18:46
По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 286,5 миллиона сомов По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила...
18:30
21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
18:15
События в Кой-Таше. Адвокат заявил, что в деле «все перевернуто с ног на голову»
18:08
В Ала-Буке милиционеры вымогали деньги за прекращение досудебного производства