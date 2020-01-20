Кыргызстанец живет на улице в Москве. В соцсетях ищут его родственников

В Москве обнаружен кыргызстанец, который живет на улице. В соцсетях опубликовали видео, где он лежит среди мусора.

Сообщается, что мужчину зовут Тагдыр. Он родился в 1975 году в селе Ананьево Иссык-Кульской области. «В Москву приехал 5-6 дней назад, находится в бедственном положении», — поясняет автор и просит найти его родственников.

В посольстве Кыргызстана в России уже начато разбирательство: выясняют, где и когда снято видео. В диппредставительстве сообщили, что начаты поиски родственников мужчины, информация уточняется в сообществе «Иссык-Куль», которое находится в Москве.

В посольстве также намерены обратиться в МВД России.