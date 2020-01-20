18:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Курсана Асанова. Адвокат считает незаконным задержание журналиста

Задержание редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова незаконно. Об этом 24.kg заявила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме
Стало известно, за что задержали редактора газеты «Чындык»

По ее словам, Турсунбеку Бейшенбекову вменяют две статьи: «Соучастие в злоупотреблении должностным положением» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

«Военная прокуратура незаконно и необоснованно задержала моего подзащитного. В УПК четко прописано, что подозреваемым является лицо, которому вручено уведомление, или человек, задержанный в момент совершения преступления. Однако уведомление Турсунбеку Бейшенбекову не вручено и на месте преступления он не был застигнут. В настоящий момент его уже водворили в ИВС», — прокомментировала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали сегодня в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141028/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Стало известно, за что задержали редактора газеты «Чындык»
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» вновь вызвали на допрос
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса
Дело Курсана Асанова. На допрос в Военную прокуратуру вызвали журналиста
Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Прокуратура обвинила адвокатов Атамбаева в попытке искажения обстоятельств дела
Адвокаты не знают, в чем еще обвиняют Курсана Асанова, помимо злоупотребления
Дело Атамбаева. Курсану Асанову продлили домашний арест
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Водитель, который требовал с&nbsp;пассажиров по&nbsp;20&nbsp;сомов, прокомментировал инцидент Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, прокомментировал инцидент
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
18:46
По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 286,5 миллиона сомов По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила...
18:30
21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
18:15
События в Кой-Таше. Адвокат заявил, что в деле «все перевернуто с ног на голову»
18:08
В Ала-Буке милиционеры вымогали деньги за прекращение досудебного производства