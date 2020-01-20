Дело Курсана Асанова. Адвокат считает незаконным задержание журналиста

Задержание редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова незаконно. Об этом 24.kg заявила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, Турсунбеку Бейшенбекову вменяют две статьи: «Соучастие в злоупотреблении должностным положением» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».
«Военная прокуратура незаконно и необоснованно задержала моего подзащитного. В УПК четко прописано, что подозреваемым является лицо, которому вручено уведомление, или человек, задержанный в момент совершения преступления. Однако уведомление Турсунбеку Бейшенбекову не вручено и на месте преступления он не был застигнут. В настоящий момент его уже водворили в ИВС», — прокомментировала Таалайгуль Токтакунова.
Напомним, редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали сегодня в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.