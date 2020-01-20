Дело Курсана Асанова. Адвокат считает незаконным задержание журналиста

Задержание редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова незаконно. Об этом 24.kg заявила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, Турсунбеку Бейшенбекову вменяют две статьи: «Соучастие в злоупотреблении должностным положением» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

«Военная прокуратура незаконно и необоснованно задержала моего подзащитного. В УПК четко прописано, что подозреваемым является лицо, которому вручено уведомление, или человек, задержанный в момент совершения преступления. Однако уведомление Турсунбеку Бейшенбекову не вручено и на месте преступления он не был застигнут. В настоящий момент его уже водворили в ИВС», — прокомментировала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали сегодня в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.