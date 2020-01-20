21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Болотной, Жибек Жолу, Карпатской, Шайыр;
- 9.00-13.00 — улица Шакирова, 35а;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Кишиневской, Удмурдской, Курманалиева;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Тоголока Молдо, Тимура Фрунзе;
- 9.30-15.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Геологической, Байтика Баатыра, Термечикова, Абдыкадырова, Люксембург, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Тогуз-Тутун);
- 10.00-16.00 — жилмассив «Келечек»;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева, СМЭУ-ГАИ;
- 12.00-16.00 — отрезки улиц Сокулукской, Лермонтова, 12.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-16.00 — села Лесхоз, МТФ-2, Тендик;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Западная, Гагарина), Фрунзе (улицы Набережная, Западная, Южная, Строительная), Комсомольское (улицы Набережная, Строительная), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Фрунзе), Гавриловка (улицы Школьная, Забайкальская, переулки Забайкальский, Горького);
- 10.00-15.00 — села Кунтуу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная);
- 9.00-12.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Фрунзе, Центральная, Юбилейная, Ново-Садовая, Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Озерная, Юбилейная, Центральная);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 65), Садовое (улица Прогресс);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ново-Николаевка (улица Садовая), Орто-Суу (улица Сенирбаева), город Кара-Балта (улица Пионерская);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Норус, Таш-Башат, Ичке-Суу, Уч-Эмчек, город Кант (улицы Панфилова, Полевая, Ленинградская, Чкалова, Орджоникидзе, Ванахуна, Ленина, Джакыпова, Пушкина, Токтогула, Абдраимова, Гастелло, Маяковского);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Северная, Луговая);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — село Чуй (улицы Советская, Новая, Береговая);
- 13.00-17.00 — село Чуй (улицы Октябрьская, Попова);
- 9.00-17.00 — село Прогресс (улица Прогрессивная).