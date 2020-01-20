21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Болотной, Жибек Жолу, Карпатской, Шайыр;

9.00-13.00 — улица Шакирова, 35а;

9.00-14.00 — отрезки улиц Кишиневской, Удмурдской, Курманалиева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Тоголока Молдо, Тимура Фрунзе;

9.30-15.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей);

9.30-17.00 — отрезки улиц Геологической, Байтика Баатыра, Термечикова, Абдыкадырова, Люксембург, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Тогуз-Тутун);

10.00-16.00 — жилмассив «Келечек»;

12.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева, СМЭУ-ГАИ;

12.00-16.00 — отрезки улиц Сокулукской, Лермонтова, 12.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-16.00 — села Лесхоз, МТФ-2, Тендик;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Западная, Гагарина), Фрунзе (улицы Набережная, Западная, Южная, Строительная), Комсомольское (улицы Набережная, Строительная), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Фрунзе), Гавриловка (улицы Школьная, Забайкальская, переулки Забайкальский, Горького);

10.00-15.00 — села Кунтуу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная);

9.00-12.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Фрунзе, Центральная, Юбилейная, Ново-Садовая, Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Озерная, Юбилейная, Центральная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 65), Садовое (улица Прогресс);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Ново-Николаевка (улица Садовая), Орто-Суу (улица Сенирбаева), город Кара-Балта (улица Пионерская);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Норус, Таш-Башат, Ичке-Суу, Уч-Эмчек, город Кант (улицы Панфилова, Полевая, Ленинградская, Чкалова, Орджоникидзе, Ванахуна, Ленина, Джакыпова, Пушкина, Токтогула, Абдраимова, Гастелло, Маяковского);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Северная, Луговая);

Чуйский РЭС